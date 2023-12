Un regalo per i più piccoli che profuma di solidarietà. Ecco la storia di Natale per ricordare Marianeve Il libro è stato regalato ieri con La Nazione: le favole scritte da Daniela Marazzini la ’nolla Lela’ della bambina morta prematuramente alla quale sono dedicate tutte queste belle favole che contribuiscono a realizzare una scuola in Africa.