"Un melograno per non dimenticare" Ospite Vera Vigevani

Un melograno per non dimenticare. Oggi a San Rossore appuntamento con la memoria, protagonista Vera Vigevani Jarach, scrittrice e giornalista che ha conosciuto sia le persecuzioni nazifasciste sia il dramma dei desaparecidos in Argentina. Alle 10.30 a Cascine Vecc, sarà deposta una corona di alloro e sarà messo a dimora a cura dell’Ente Parco un albero in memoria di Ettore Felice Camerino, nonno materno di Vera Vigevani Jarach morto ad Auschwitz. Nella Sala Gronchi incontro con la Consulta Provinciale degli studenti e i rappresentantii delle scuole superiori cittadine,presenti il presidente del Parco Lorenzo Bani, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente Anpi Pisa Bruno Possenti, i rappresentanti della comunità ebraica pisana e dell’associazione 24marzo.