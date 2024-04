"Un logo per celebrare questo compleanno"

Un regalo speciale da un tifoso speciale. Fausto Consani, tifoso del Pisa e pensionato, nonché ex vignettista de La Nazione, ha donato il suo particolare logo per i 115 anni del Pisa Sporting Club alla redazione. "Faccio il geometra, ma mi piace disegnare vignette e loghi - ammette Consani -. Passano gli anni, ma la passione resta immutabile". Per anni ha seguito le vicende nerazzurre anche direttamente. "Dal 1960 al 1977 sono sempre stato al seguito della società nerazzurra, come vignettista - dichiara Consani -. Ricordo ancora la Porsche di Gonfiantini, ex calciatore nerazzurro, targata Firenze, quando arrivava al campo". In passato Consani ha anche collaborato con l’Associazione Cento, con la quale sviluppò il logo del centenario nel 2009, poi finalizzato dalla stessa associazione che rese la grafica più moderna. "Fu la cosa più bella per la quale ho lavorato - ammette Consani -. Andò anche sul primo album di figurine del Pisa, fu una vera emozione. Peccato per quel finale amaro. Non sono mai riuscito a mostrare a Ventura una vignetta che preparai per lui. Fu esonerato improvvisamente". L’entusiasmo, per Consani, non è mai mancato: "Pisa è una piazza esigente - dichiara il tifoso nerazzurro -. Ogni anno l’entusiasmo vive alti e bassi, ma è sempre presente. Non muore mai". Consani alcuni anni fa lavorò fianco a fianco con la redazione di Pisa del giornale realizzando alcune vignette che accompagnarono le imprese della squadra. Erano i tempi della presidenza Covarelli e Pomponi, quando i nerazzurri furono dapprima a un passo dal sogno, per poi retrocedere e fallire, ripartendo dalla Serie D. La storia non si dimentica, ma si racconta attraverso storie, immagini e protagonisti.

M.B.