Un incontro aperto a tutti: le domande

Un incontro aperto a tutti, un dialogo aperto. Il nuovo appuntamento con la rassegna "Ne parliamo in Sapienza" accende i riflettori sulle elezioni Usa. Domani, a partire dalle ore 16, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza, interverranno: Agnese Pini (direttrice responsabile delle Testate QN - Il Resto del Carlino - La Nazione - Il Giorno); Natalia Augias (corrispondente Rai dal Regno Unito); Antonio Di Bella (corrispondente Rai per i servizi giornalistici radiofonici e televisivi dagli Stati Uniti); Viviana Mazza (Inviata Stati Uniti Corriere della Sera); Walter Veltroni (nella foto, giornalista e scrittore); Alessandro Volpi (Università di Pisa). A moderare l’incontro sarà il professor Saulle Panizza (Direttore Cidic – Università di Pisa). È già in funzione, e lo rimarrà fino alla chiusura dell’incontro, il form attraverso il quale porre la propria domanda ai relatori (questo il link https://forms.office.com/e/phM3QVdihD). A seguire, alle 18.30, al Teatro Lumière (vicolo del Tidi) appuntamento con la presentazione del nuovo romanzo di Walter Veltroni "Buonvino e il circo insanguinato" (Marsilio editore). L’autore dialogherà con Claudia Napolitano (Cidic-Università di Pisa). L’iniziativa, a cura del Cidic-Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura dell’Università di Pisa, è realizzata grazie alla collaborazione con Lumiere Pisa e libreria Ghibellina.