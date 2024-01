Un ‘dae’ a Le Porte

Ha trovato posto all’esterno del ristorante “Le Porte”, lungo la Sp 56 del Monte Serra, il defibrillatore donato nei giorni scorsi al Comune di Calci dal Rotary Club Cascina e Monte Pisano, in collaborazione con il Rotary Club Pontedera, nell’ambito del progetto District Grant. In tutto tre i defibrillatori donati ai Comuni di Cascina, Vicopisano e Calci da installare sui propri territori dal Rotary con la consegna avvenuta giorni fa sul ponte di Zambra, proprio ai confini dei tre territori coinvolti dall’iniziativa, nei giorni scorsi.

"Ringraziamo i Rotary Club per questa preziosa donazione – il commento del sindaco calcesano, Massimiliano Ghimenti – e ringraziamo la famiglia Degli Innocenti per aver accettato di ospitare, all’esterno del suo locale, questa nuova postazione DAE, che si aggiunge alle numerose già presenti in ambito urbano. Grazie a questo ulteriore dispositivo salvavita andiamo infatti a coprire una zona del territorio che risultava ad oggi sprovvista, pur essendo frequentata da molte persone, soprattutto da molti sportivi".

Presenti all’installazione del nuovo Dae, oltre al sindaco Ghimenti, la vicesindaca Valentina Ricotta e Paolo e Silvio Degli Innocenti, titolari del ristorante “Le Porte“, che ospita il nuovo defibrillatore.