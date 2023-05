Un centro intitolato alla Capovani

Il comune di San Giuliano Terme intitolerà il centro polivalente con finalità sociali di Orzignano (di prossima ultimazione) alla dottoressa Barbara Capovani, aggredita mortalmente lo scorso aprile. Grazie al lavoro dei consiglieri comunali Alessandro Marmeggi e Cinzia Di Lisi, un luogo della quotidianità civica termale porterà il nome della tanto apprezzata professionista. Colleghi, amici e conoscenti e tante altre persone si sono riunite nella partecipazione al cordoglio verso i familiari. Pisa, Torino e Roma sono solo alcune delle tante città che hanno reso omaggio alla dottoressa il 3 maggio scorso con fiaccolate nelle piazze, luci accese nei reparti, striscioni listati a lutto e una borsa di studio in suo nome".

"Siamo ancora attoniti per quanto accaduto a Barbara Capovani e non nascondo la commozione che suscita in me e, posso dirlo con sicurezza, in tantissime persone che l’hanno conosciuta e non", afferma il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio.

"Una persona che ha fatto del bene anche quando il suo cuore ha smesso di battere: su espressa volontà della dottoressa Capovani è stata eseguita la donazione degli organi. Desidero ringraziare i consiglieri comunali Marmeggi e Di Lisi".