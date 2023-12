Un carico pieno di... fiabe colorate. In regalo il libro per Marianeve

di Antonia Casini

Un luogo storico per un progetto a cui la città è molto legata. Stamani dalle 9.45 sarà presentato nella sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, dove si tiene di solito il Consiglio comunale, il VII volume della collana "A Marianeve", la piccola scomparsa troppo presto. Ancora una volta, la penna e la fantasia di nonna Lela (Daniela Marazzini) hanno creato tanti personaggi che le matite di Fabio Leonardi hanno illustrato. Ci saranno entrambi questa mattina per parlare della "Scuola degli elfi e altri racconti" (Pacini ediore) che sabato sarà distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione a Pisa, area pisana, Pontedera e Livorno. A rappresentare il Comune ci sarà l’assessore all’Istruzione Riccardo Buscemi. Presenti gli studenti della Nicola Pisano e delle Zerboglio con le loro insegnanti. I rappresentanti del gruppo Laav e dell’associazione Il Gabbiano leggeranno alcuni brani. E, naturalmente, i numerosi sponsor che anche quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa.

I libri di questa collana costruiscono sogni. Grazie al Gruppo missioni in Africa (Gma) e alla referente pisana Patrizia Landucci, sono già attive scuole e biblioteche in Etiopia. I bambini ricevono così istruzione e cure che altrimenti non avrebbero. Un progetto voluto da subito dai genitori di Marianeve e supportato fin dall’inizio dalla casa editrice pisana Pacini. Proprio Patrizia Pacini si sofferma sul valore della lettura. "Una tradizione, questa dei libri della collana “A Marianeve”, che ogni Natale si rinnova, ormai da tempo e che porta con sé valori importanti. Nel 2023, tra l’altro, un’ottima notizia, sono cresciuti i lettori. A dirlo è un’indagine dell’associazione italiana editori: il 74% delle persone tra i 15 e i 74 anni quest’anno in Italia ha letto almeno un libro a stampa (anche solo in parte), un e-book o ha ascoltato un audiolibro. Come editore storico della città, che ha da poco festeggiato il 150esimo anno dalla fondazione, crediamo molto nei giovani e nella loro formazione e per questo molto volentieri sosteniamo anche questo settimo libro del progetto".

Ed eccoli tutti gli sponsor che hanno sposato questa iniziativa: Belvedere, Banca Popolare di Lajatico, Acque spa, Farmacie comunali Pisa, Parco di San Rossore, Alfea, Aci Pisa, Guardie di città, Pulina, Mc Promo, Acqua dell’Elba, Ipermoda Factory, Devitalia, Anita, Nesti Auto, Carla Viegi, Elettra Mfg, Compagnia Interportuale Pisana srl, Sundeck yacht, Ottica Viegi, Tribale yachts.