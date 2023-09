Un aiuto concreto alle famiglie "Ci siamo. Al via il nostro doposcuola"

Settembre è arrivato, e tra le scadenze e la ripresa del lavoro per tutti, uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie c’è la ripresa della scuola, con tutto ciò che ne consegue. Non tutti gli istituti scolastici offrono un orario anche pomeridiano, e una delle esigenze primarie per i nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori è quello di trovare un modo per provvedere ai bambini nelle ore immediatamente successive all’uscita da scuola, assicurando nel contempo la necessità dei pasti quotidiani e di un ambiente stimolante e produttivo per i bambini. Ecco il ruolo fondamentale del doposcuola, che se in passato era un’eccezione adesso sta diventando la regola per le famiglie, grazie alle associazioni che in città offrono il servizio a partire dalla ripresa dell’anno scolastico. Una delle realtà più attive da questo punto di vista è rappresentata dall’Associazione I Cavalieri, una realtà viva nel quartiere Le Piagge, che persegue esclusivamente finalità di promozione sociale quali lo sviluppo e la divulgazione di attività di natura culturale, artistica, sportiva, turistica e ricreativa in genere per consentire una proficua utilizzazione del tempo libero, migliorare le condizioni per la crescita culturale e sociale dei propri iscritti e favorire l’armonizzazione della vita associativa attraverso lo scambio di valori ed esperienze.

Nel corso dell’anno vengono proposte gite, feste, incontri a tema e la partecipazione a convegni, seminari, conferenze, mostre, esposizioni, concerti, campagne promozionali e di sensibilizzazione con scopi di solidarietà e beneficenza. In questi giorni stanno terminando i Summer Camps, i campi estivi che hanno accolto un gran numero di bambini nel corso dell’estate, e si sta organizzando il doposcuola della scuola primaria Oberdan: "è tutto in fase di definizione, a partire dai pasti, che saranno comunque garantiti quotidianamente – ci spiega Laura Pochini, responsabile dell’associazione – i bambini saranno accompagnati all’uscita della scuola fino ai locali del centro espositivo Sms, e rimarranno qui fino alle 15.30". Svolgimento dei compiti e attività ricreative saranno al centro delle ore del doposcuola, le famiglie avranno la possibilità di iscrivere i propri figli anche soltanto per il primo mese, in modo da verificare che il servizio sia adeguato alle loro esigenze, e confermare in seguito l’adesione per tutto l’anno scolastico. Già negli scorsi anni l’associazione si era fatta conoscere dalle famiglie con l’organizzazione di attività extrascolastiche legate al periodo natalizio, del Carnevale e alle feste del quartiere, con una risposta entusiasta da parte di grandi e piccoli, diventando un punto cardine per la socialità del territorio.

Alessandra Alderigi