"Umani", a Clara si rompe la televisione e poi...

U.mani. Domani alle 17 alla Città del Teatro di Cascina, una fiaba sul comò, un’avventura fuori misura raccontata con le mani, fra immaginazione e nuove tecnologie – mescolando teatro, cinema e micro-manipolazione – per comunicare con le nuove generazioni. Questo è U.mani della compagnia Illoco Teatro. Una serie di mini-set compongono la scena abitata da Clara, la protagonista, le cui avventure sono riprese dal vivo e montate in tempo reale davanti agli occhi degli spettatori. Un viaggio epico che, dal terrazzo di casa, condurrà Clara attraverso città, deserti e oceani.

Ispirato al testo di narrativa per ragazzi "Il bambino senza televisione" di Luana Vergari, U.mani è uno spettacolo per tutte le età che mescola la manipolazione di oggetti in miniatura alle nuove tecnologie digitali.

La protagonista di u.mani è una bambina, Clara, a cui si rompe la televisione: così ha inizio la sua avventura, con una missione di vitale importanza: restituire il sorriso alla Luna.Lo spettacolo, Vincitore Strabimbi 2022, ha ricevuto inoltre il Premio Nazionale Pina e Benedetto Ravasio (2021) e la menzione speciale al bando "In viva voce 2020" di ATCL Lazio, Finalista In-Box verde 2022 e menzione speciale dell’osservatorio critico.

U.MANI da un’idea di Annarita Colucci regia Roberto Andolfi con Annarita Colucci, Dario Carbone, Valeria D’Angelo, Anton De Guglielmo, Michele Galella

produzione Illoco teatro. Biglietti a partire da 5€ +dp. Prevendita circuito Ticketone e on line e a teatro. Informazioni 050.744400 e 345-8212494

