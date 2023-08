Ultimo saluto a Marco Melai a Santa Croce: Collegiata

Sono state fissate per martedì alle 10,30, nella chiesa Collegiata di Santa Croce, le esequie di Marco Melai (nella foto). Il 77enne venne trovato privo di vita sulle scale di casa, in via Fratelli Rosselli, nella mattinata di giovedì della scorsa settimana da un’amica che andava a dargli una mano. Melai, ex ragioniere in pensione, e vicepresidente della Cuoiopelli, era un uomo molto stimato a Santa Croce. Un uomo a cui tutti volevano bene. Melai era detto "Libais" (nome del padre), ed era una persona conosciutissima tra i santacrocesi, quelli del centro storico che frequentava giornalmente col suo canino a guinzaglio. Era sempre lì, in quel triangolo di strada, tra la piazza e il Bar Giannini: infatti la sua morte ha destato vasto cordoglio. La Procura di all’esito dell’autopsia ha dato il nulla osta alla restituzione della salma per le esequie. Per fare chiarezza sulle cause del decesso, infatti, sono stati fatti accertamenti medico legali, anche se non erano stati rivenuti dai carabinieri elementi per ipotizzare una responsabilità di terzi: a causa di un malore Melai sarebbe caduto dalle scale sbattendo la testa e perdendo la vita in seguito a un trauma cranico. Il 77enne lascia il fratello Massimo, noto commercialista con studio a Santa Croce, e due figlie. Da quanto abbiamo appreso, dopo la cerimonia, la salma verrà cremata.

Carlo Baroni