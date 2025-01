Ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione di Copernico per il settore del marmo

San Giuliano Terme, 24 gennaio 2025 - Copernico Scarl, insieme a partner del territorio, avvia un nuovo corso IFTS dedicato alle Tecniche di disegno e progettazione industriale per il settore del marmo. L’inizio del corso è previsto per i primi mesi del 2025 e mira a formare professionisti con competenze tecniche avanzate per rispondere alle necessità del mercato. Il corso, sostenuto dalla Regione Toscana, è il risultato della collaborazione tra enti, scuole e imprese locali. Al termine, i partecipanti otterranno la specializzazione IFTS e la qualifica di Tecnico del disegno di prodotti industriali attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche. Il programma formativo include tecniche CAD avanzate, rendering tridimensionale e personalizzazione di software per il design industriale, offrendo competenze tecniche immediatamente applicabili nel settore.

"Questo corso rappresenta una risposta concreta alle necessità formative del settore marmo, con un focus sull’innovazione tecnologica e sulla valorizzazione delle competenze tradizionali", afferma Roberto Maurella, Direttore di Copernico Scarl. Mariagrazia Lucchesi, Coordinatrice di Versilia Format, aggiunge: «Ospitare questo percorso formativo nella nostra sede è un’opportunità per rafforzare la collaborazione con il territorio e offrire nuovi sbocchi lavorativi ai partecipanti".

Il progetto è realizzato grazie alla partecipazione di Copernico Scarl, agenzia formativa capofila del progetto, Versilia Format, altra agenzia formativa coinvolta, il Liceo Artistico Stagio Stagi di Pietrasanta, il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, la Fondazione TAB – Turismo, Arte, Beni culturali, e Stoneone S.r.l., un’azienda del settore lapideo. Il corso prevede circa 1.000 ore complessive, di cui 396 di stage aziendale, e si svolgerà presso Versilia Format e i laboratori del Liceo Artistico Stagio Stagi. Il corso sarà rivolto a giovani e adulti con diploma di istruzione secondaria superiore, interessati a lavorare nel settore lapideo, nel design o nell’artigianato.

Per informazioni sul progetto è possibile contattare Copernico Scarl, presso la sede di Via Carducci 39 a San Giuliano Terme (PI), ai numeri di telefono 050 876547 o 050 876415, oppure via email all’indirizzo [email protected]. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso Versilia Format, in Via Osterietta 134 a Pietrasanta (LU), al numero 0584 791455, email [email protected], e presso IIS Don Lazzeri Stagi, Via Provinciale Vallecchia 75 a Pietrasanta (LU), al numero 0584 79006, email [email protected].