Ulivieri ai compagni "Tutti per Martinelli"

Nel duello al fotofinish tra Conti e Martinelli per la poltrona di primo cittadino della città della Torre, entra in campo anche mister Renzo Ulivieri, gloria toscana del calcio nazionale, ma anche uomo da sempre impegnato in politica. Sempre a sinistra: arrivò ad un passo dal diventare senatore per Sinistra Ecologia e Libertà. Quella di Ulivieri è una chiamata ai compagni ovunque siano a mattercela tutta in vista del ballottaggio. "Forse i pensieri della mattina sono i più lucidi, anche se ti svegli e sei stanco. O almeno i più veri, perché nel dormiveglia abbiamo meno freni inibitori", ha scritto Ulivieri, comunista da sempre, pensanso a Pisa ed al ballottaggio.

"Nel Pd il “care compagne e cari compagni“ non esiste più", sottolinea Ulivieri iniziando il suo appello e riannodando alcuni dei tasti più dolenti della storia recente della sinistra o di quello che ne è rimasta. Ma c’è un però. Per mister Ulivieri, sempre a sinistra, appunto, il però importante è senza dubbio l’opportunità della partita di ritorno con cui sconfiggere una coalizione di centrodestra il 28 e 29 maggio.

"Però a Pisa c‘è il ballottaggio – scrive – . E c’è rimasta una strada obbligata: si va a votare per Martinelli. Tutti. Per dovere e anche per dignità perché il non farlo sappiamo cosa comporta. Ripeto per dovere e per dignità, non c’entra nulla l’idea del meno peggio. Dopo faremo i conti: sempre per dignità faremo i conti. Disposti anche a fare la guerra su tutto". Una chiamata alle armi per recuperare una forbice comunque ampissima sancita dalle urne a favore del sindaco uscente che ha sfiorato e mancato per un soffio una vittoria schiaciante al primo turno.