Ubriaco causa un incidente. Poi cerca di scappare, denunciato

Sbanda e prende un’altra macchina. E’ successo la notte scorsa. Un 43enne di Massa, mentre procedeva con la propria autovettura sulla via Aurelia Sud con direzione Pisa, ne ha perso il controllo sbandando su un cordolo e impattando violentemente contro altra auto ferma allo stop. L’ autore del sinistro a seguito dell’incidente ha tentato di allontanarsi tra i campi con il favore del buio, ma i poliziotti intervenuti sono riusciti a intercettarlo e bloccarlo. Sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico è emrso che il tasso rilevato era superiore di circa il quadruplo rispetto al limite consentito dalla legge. Pertanto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, con la duplice aggravante di avere causato un sinistro stradale e di avere omesso i soccorsi a terzi coinvolti. Patente ritirata e veicolo sequestrato.