Tutto pronto per "Primavera di danza musica teatro"

Si apre il sipario sulla terza edizione "Primavera di danza musica teatro", la rassegna diretta da Flavia Bucciero e Salvatore Dell’Isola , organizzata da Con.Cor.D.A./Movimentoinactor della Rete Residenze Artistiche Toscane, con il sostegno del Ministero della cultura e della Regione Toscana. Un cartellone di eventi all’insegna dell’arte e della convivialità che si svolgeranno dal 21 marzo al 4 maggio, a Teatri di Danza e delle Arti, in corte Sanac, spettacoli di teatro, danza e musica, presentazioni di libri e racconti a cui si accompagnano apertivi e degustazioni a tema. Venerdì 21 marzo alle 20.15 primo appuntamento con la presentazione del libro di poesie di Renzia D’Incà "Io non sono il mio sintomo" (I Quaderni del Bardo 2024), prima dell’inizio dello spettacolo, alle 19, è previsto un aperitivo al bar Bellavita. Sabato 29 marzo alle 17 va in scena "Pinocchio al pianoforte, una fiaba in musica", un recital in cui i bambini potranno divertirsi avvicinandosi ad un classico immortale, lo spettacolo sarà preceduto da una merenda per piccoli e grandi.. Domenica 6 aprile alle 16.00 e alle 18.00 la compagnia La Contrada di Trieste presenta "Le Quattro Stagioni", un progetto artistico dedicato all’infanzia, dove teatro, danza e musica si incontrano per originare uno spettacolo dedicato alla natura con le sue molteplici forme e colori. Tra i due spettacoli sono previsti assaggi di pizza a cura di "Fooderia I Preziosi". Grande attesa per la "La fabbrica di cioccolato" lo spettacolo liberamente tratto dal libro di Roald Dahl che va in scena domenica 13 aprile alle 17, al termine dello spettacolo prevista una degustazione di cioccolato con i prodotti di "Manufatto Cioccolato" di de Bondt. Chiude la rassegna "Il carnevale degli animali" in programma domenica 4 maggio alle 17, anche in questo caso dopo lo spettacolo, saranno offerti assaggi a base di cioccolato. Per spettacoli e degustazioni è consigliabile la prenotazione tramite mail a [email protected]

A.A.