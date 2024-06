Tutto pronto per Music&Drink Nigth. In centro storico si accende l’estate

All’interno del Giugno Pisano il centro di Pisa si trasforma per una serata dedicata, specialmente ai giovani, tra musica e divertimento. Si tratta della XII edizione di Music&Drink Night, l’evento organizzato Confcommercio Provincia di Pisa col patrocinio del Comune di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Terre di Pisa e Colleventi. Dalle 18.30 in poi, tante esibizioni, musica live nelle piazze, danza e fitness, oltre a spettacoli itineranti, tanto per giovani, quanto per bimbi e adulti. "Questo è un evento ormai consolidato, che rientra a pieno titolo Giugno Pisano - dichiara Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Pisa -. Ha sempre visto la partecipazione di musica e spettacoli, ma anche sport. Non potevamo pensare ai ragazzi e ai più giovani che in questa serata potranno vivere al meglio la città". Gli fa eco il vicepresidente vicario di Confcommercio Alessandro Trolese: "Sarà un percorso che animerà tutto il centro cittadino, a beneficio del tessuto commerciale e di quello urbano, riempiendo gli spazi della città di belle persone, con l’obiettivo della qualità per una città di qualità". Entusiasmo anche da parte del Comune, con l’assessore al commercio Paolo Pesciatini: "L’evento abbraccia tutto il nostro centro storico e prevede il coinvolgimento delle piazze e delle attività commerciali della città. È una iniziativa attesa che ha la capacità di mettere insieme diverse realtà. Questa sintesi di aspetti ha reso la manifestazione vincente, permettendogli di rinnovarsi nel tempo". Già pronto il ricco programma: in piazza Vittorio Emanuele II (alle 18 il taglio del nastro della manifestazione) sarà possibile assistere alle esibizioni di fitness con istruttori qualificati della palestra Phisio Fit Club, mentre le Logge di Banchi ospiteranno dalle 20.30 alle 21.30 le performance della scuola di danza Fly Space. Piazza Chiara Gambacorti farà da cornice all’esibizione di social dance della Jazz Road Swing Dance. Piazza Garibaldi sarà il cuore dell’ esibizione di musica live con la grande festa finale affidata al Dj set "Altri Tempi" a partire dalle 21.30 con le canzoni e i pezzi più conosciuti degli anni ‘80-‘90. La festa approda quest’anno anche in Piazza Sant’Omobono grazie al Dj set soul music in vinile di Chicco Dj organizzato dai ristoratori di piazza Sant’Omobono, che a partire dalle 21.30 regalerà magiche emozioni nel cuore pulsante del centro storico di Pisa. Michele Bufalino