"Tutti insieme per gli studenti"

PISA

"I bambini hanno una naturale curiosità e attenzione per la natura, e il nostro compito è aiutarli a trasformare questa sensibilità in azioni concrete". Il presidente di Acque Spa, Simone Millozzi (nella foto), ne è convinto.

Ma come stimolarla ulteriormente?

"Quando si parla di acqua, l’educazione ambientale è fondamentale: può essere sviluppata sia attraverso attività in classe e laboratori, sia con esperienze pratiche, come visite agli impianti o percorsi nella natura. Anche iniziative come “Cronisti in classe” contribuiscono a rendere i ragazzi protagonisti, aiutandoli a comprendere l’impatto che ognuno di noi ha sull’ambiente".

Il lungo viaggio dell’acqua e l’importanza di non sprecarla, a cui punta il tema che avete assegnato.

"L’acqua compie un viaggio straordinario prima di arrivare nei nostri rubinetti: nasce dalla natura, viene raccolta, trattata e distribuita attraverso una rete complessa di acquedotti. Dopo l’uso, deve essere depurata per essere restituita all’ambiente in sicurezza. Questo processo richiede risorse ed energia, per questo è fondamentale non sprecarla. Ogni piccolo gesto conta: chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o raccogliere l’acqua piovana per le piante sono azioni semplici ma essenziali per il futuro del pianeta".

I progetti per e con i più piccoli già attuati?

"Da anni investiamo nella didattica ambientale gratuita nelle scuole del territorio attraverso due progetti principali. Con “Acque Tour” incontriamo ogni anno migliaia di studenti, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, in classe o sugli impianti, per scoprire insieme “come funziona” l’acqua. Con “Acqua Buona” promuoviamo il consumo di acqua di rubinetto nelle mense scolastiche al posto di quella in plastica usa-e-getta, garantendo controlli aggiuntivi sulla qualità dell’acqua erogata e fornendo brocche e borracce riutilizzabili".