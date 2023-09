Tutti dal Principe. E non solo

Tornano oggi e domani le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nelle due giornate visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: “Patrimonio in vita”. Inoltre, oggi previste aperture straordinarie serali nei musei statali con ingresso al costo simbolico di un eyro (escluse le gratuità previste per legge). Il Museo Nazionale di Palazzo Reale è aperto oggi, sabato 23 settembre, dalle 20 alle 23 con una visita guidata alle 21 e domani, domenica 24 settembre dalle 14 alle 18 con una visita guidata alle 15.30. Saranno illustrate le numerose opere d’arte appartenute alle corti che nei secoli hanno governato la città, dai Medici, ai Lorena e ai Savoia e le opere del collezionismo privato radunate in Pisa. Per la ricchezza e la varietà delle raccolte, legate alla cultura artistica laica, che si è espressa fra XVI e XX secolo.

Il Museo Nazionale di San Matteo di Pisa è aperto stasera dalle 20 alle 23 con ingresso al costo simbolico di un euro. Alle 21 conferenza “Ceramiche parlanti: il racconto dei colori nei bacini islamici di Pisa” – relatore Abuhashish Mohammad. Domani apertura pomeridiana straordinaria dalle 14 alle 18 con alle 15:30 una visita guidata gratuita alla raccolta di dipinti del museo a cura del direttore Pierluigi Nieri.

Apertura straordinaria del tumulo etrusco di San Iacopo, la monumentale tomba principesca conservata nella periferia della città. Visita gratuita dell’area archeologica oggi dalle 10 alle 14.e domenica 24 settembre dalle 10 alle 18. A seguire, il concerto ‘Tutti dal principe domenica sera!’, col soprano Annarita Dallamarca e la pianista Angelica Di Taranto. Prima del concerto il professor Stefano Bruni, etruscologo dell’Università di Ferrara, illustra il sito archeologico, raccontandone storia e segreti.

La Certosa Monumentale di Calci è aperta stasera in notturna con visite in programma alle 20, 21, 21.30 e domani, nel pomeriggio, con visite alle 14, 15, 15.30 e 16.30 nei suggestivi ambienti dedicati alla vita eremitica: nel chiostro grande, lungo i cui lati sono disposte le 15 celle dei monaci (una delle quali aperta alla visita), nella chiesa, nelle cappelle, nel refettorio, nel capitolo. Visite accompagnate dal personale della Certosa, con prenotazione obbligatoria allo 050938430.