Turismo, c’è tanto “Oltre la Torre”: al via campagna promozionale sui social

Pisa, 25 marzo 2025 – Programmata per i prossimi giorni l’attivazione tramite canali Social della campagna di comunicazione di promozione turistica della città “Where is the tower? Pisa is much more”. I destinatari individuati sono potenziali turisti stranieri dell’area Euro, in particolare di paesi come Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi.

“Continua la nostra campagna di promozione turistica – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - volta a raggiungere in modo mirato importanti mercati internazionali, valorizzando e diversificando la nostra offerta complessiva e diffusa, anche al fine di ridistribuire i flussi oltre i miracoli della piazza del Duomo. I temi della promozione sono stati scelti proprio per mostrare le numerose opportunità di visita presenti nell’intero contesto territoriale e aumentare così la permanenza dei nostri ospiti”.

La campagna punta a valorizzare i luoghi che rappresentano al meglio Pisa e la sua offerta turistica, lasciando sullo sfondo la torre e la sua più celebre piazza. In questa prima fase la campagna consiste nella diffusione di cinque video realizzati appositamente, uno per ogni macroarea della campagna (Arte, Tradizione, Natura, Mare, Scienze). Il target individuati sarà raggiunto attraverso Facebook per il pubblico maturo (over 50) e Instagram per il pubblico più giovane (dai 18 ai 30 anni). Verrà quindi creata una campagna di una settimana per ciascun paese e per ogni video (quindi 25 diverse campagne per FB e 25 campagne per IG) con l’obiettivo di ottenere il massimo delle visualizzazioni.

Sul piano nazionale è previsto, successivamente, anche un piano media che prevede uscite pubblicitarie su organi di stampa e informazione nazionali e regionali dedicate alla promozione dell’offerta culturale e delle tradizioni storiche. Per la realizzazione della campagna dal giugno scorso sono stati prodotti oltre 500 scatti fotografici, video-spot, 40 contenuti redazionali. Il costo complessivo è di 157.380 euro (di cui: 146.400 euro del Ministero del Turismo; 10.980 euro del Comune di Pisa). Soggetto affidatario è la Danae Project srl di Massa. La durata della campagna è fino a fine 2025.

La campagna era stata anticipata l’estate scorsa in Francia, a Nizza, quando grandi immagini della città con la scritta “Where is the tower? Pisa is much more” campeggiarono per settimane sulla linea principale della tramvia che collega il porto all’aeroporto della città.