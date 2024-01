’Truffa delle auto non consegnate’. Una condanna dal Tribunale

Auto ordinate che non sarebbero mai state consegnate. Erano decine le persone (residenti in varie città della Toscana e Liguria, ma non solo) che avevano sporto denuncia. Querele in cui affermavano di essere state truffate avendo acquistato nella maggior parte dei casi auto a chilometri zero (dando la caparra o la cifra intera) mai consegnate. Diversi gli indagati, con vari ruoli nel punto vendita, la concessionaria di Vecchiano Autoelle, ora chiusa. Tanti gli episodi contestati: uno è arrivato a conclusione. Ieri mattina la prima sentenza (pubblico ministero Aldo Mantovani, giudice Giovanni Zucconi). Martina Mucci è stata condannata a 8 mesi, 20mila euro la provvisionale. La parte civile è stata rappresentata in aula dall’avvocato Fabrizio Bartelloni del foro di Pisa.