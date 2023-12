Trovato morto dopo settimane

All’arrivo degli agenti gli agenti, immediatamente accordi, hanno trovato un cadavere. Ieri pomeriggio, su segnalazione della sorella che vive in provincia di Firenze e che non lo sentiva da circa un mese, una pattuglia della squadra volanti della Questura è intervenuta in via Garibaldi, nel l’ abitazione di un83enne che viveva da solo. Nessuno ha risposto al campanello, ma i poliziotti hanno notato la cassetta della posta piena e una luce artificiale che filtrava dalle persiane. Così è stato deciso di far intervenire i vigili del fuoco che hanno infranto un vetro di una finestra e consentito ai poliziotti di entrare nell’ alloggio, dove hanno rinvenuto il cadavere dell’ uomo riverso nel corridoio. Una morte, è emerso, risalente ad almeno tre settimane fa. Il pm ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.