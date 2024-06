Trofeo Tramontana: vince Borea. Premi a Santa Maria e Mattaccini

Grande successo per la settima edizione di un evento che si rinnova anno dopo anno, ormai una consuetudine nelle iniziative di Tramontana, nella marcia di avvicinamento al Gioco del Ponte. Si è tenuto infatti al campo sportivo "Luzzi" Pisa Ovest di Barbaricina il Trofeo Tramontana di calcio a cinque. La finalità dell’evento è quella di avvicinare, con l’occasione del torneo, molti giovani al mondo del Gioco del Ponte e delle tradizioni storiche. L’iniziativa si è aperta con la fase a gironi nel quale si sono affrontate le sei squadre rappresentative delle sei magistrature di Tramontana. I due gironi, composti da tre squadre ciascuno hanno visto emergere le compagini di Santa Maria da una parte e dei Mattaccini dall’altra. I biancocelesti hanno vinto il girone composto da San Michele e San Francesco, mentre i ragazzi di Porta a Lucca hanno superato il Calci e i Satiri. L’epilogo ha visto prevalere i Mattaccini sul Santa Maria ai calci di rigore dopo una partita combattuta ed avvincente che ha entusiasmato il folto pubblico presente in tribuna.

Al momento delle premiazioni, guidate dal generale di Parte Matteo Baldassari, alla presenza di tutto il comando, dei vertici dell’Associazione Gallo di Borea, dei comandanti e responsabili dei gruppi armati e di tutte le magistrature di Tramontana, sono stati assegnati anche il premio al miglior cannoniere ad Alessandro Buro (San Francesco), al miglior portiere Tommaso Perfetti (Santa Maria) ed il premio fair play alla squadra di San Michele. È stato poi omaggiato con un ulteriore premio il giocatore più giovane della competizione Federico Degli Innocenti (San Michele). Al termine delle premiazioni ha avuto luogo la benedizione della bandiera della Magistratura dei Satiri, nel cui territorio si trova il campo da gioco, officiata dal parroco di Barbaricina don Claudio Bullo, alla presenza del Magistrato Stefano Toni, del Capitano Mario Maffei e di tutta la squadra rossonera. La giornata si è conclusa con un momento conviviale in cui oltre centocinquanta sostenitori di Tramontana si sono ritrovati negli attigui locali per festeggiare insieme con una cena interamente curata dai volontari di Tramontana. Il Comando di Tramontana e l’Associazione Gallo di Borea ringraziano sentitamente per la collaborazione la Macelleria Gastronomia Mancini che ha supportato l’organizzazione dell’iniziativa, la Croce Rossa Italiana di Pisa, don Claudio Bullo della parrocchia di Sant’Apollinare in Barbaricina, Stefano Toni e la società Pisa Ovest, i e tutti i volontari dello staff civile, coordinati da Andrea e Luisa, per la riuscita dell’iniziativa e della cena. Michele Bufalino