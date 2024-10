Minacciata dall’ex: trentenne arrestato davanti alle due figlie

Pisa, 22 ottobre 2024 – Non era sola. Con lei c’erano anche le bambine quando è stata aggredita. Ma lui era pronto a picchiarlo lo stesso. Il tempestivo intervento dei finanzieri ha evitato il peggio, garantendo la sicurezza della giovane madre e delle sue due figliolette.

E’ successo in centro città, proprio mentre era in corso un servizio di ordine pubblico delle Fiamme Gialle in collaborazione con i militari dell’esercito.

Era sera quano i finanzieri di San Miniato sono stati allertati dalle richieste di aiuto della donna, in prossimità di una fermata di bus di linea: l’intervento è stato immediato per bloccare l’azione delittuosa del suo ex compagno, evitando che potessero crearsi ulteriori conseguenze.

A seguito di ulteriori accertamenti di polizia – da quanto abbiamo appreso – è emerso che il soggetto stava anche violando un precedente divieto di avvicinamento alla donna ed alle bambine. Il cittadino comunitario di anni 30, sorpreso nell’atto di percuotere l’ex compagna, alla presenza delle figlie minorenni. è stato arrestato in flagranza di reato.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto il giudizio direttissimo con la convalida dell’arresto e la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Pisa. Il procedimento penale è in fase di indagine preliminare.

L’attività che è stata svolta – spiega una nota della Guardia di Finanza – , inserita in un più ampio contesto di controllo del territorio e di tutela della legalità, “testimonia l’incessante presidio posto in essere dalle fiamme gialle , volto a garantire, in collaborazione con le altre forze di polizia, la sicurezza dei cittadini e a contrastare fenomeni connotati da una più accentuata pericolosità sociale a difesa, come in questo caso, delle donne in stato di estremo pericolo”. Se la richiesta della donna, infatti, non fosse stato subito raccolta, questa restava in balia dell’uomo violento al quale l’autorità giudiziaria aveva già ordinato di restare lontano dalla vittima e dalle bambine.

C. B.