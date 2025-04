Multe, quasi sei milioni. Pisa è sesta in Toscana con 65 euro a residente

Pisa, 4 aprile 2025 – Sono oltre 5,8 milioni di euro i proventi derivanti dalle multe incassati dal Comune di Pisa nel 2024. È quanto emerge da un’analisi condotta da Facile.it sui dati del sistema Siope (il portale della Ragioneria generale dello Stato). La spesa media pro capite, nel territorio comunale, si attesta a circa 65 euro per residente. Il dato fa riferimento alle sanzioni comminate per violazioni del Codice della Strada. Pisa, nella graduatoria stilata da Facile.it, si colloca al sesto posto tra i capoluoghi toscani, preceduta da Pistoia e seguita da Arezzo e Lucca.

Complessivamente, nel 2024, i capoluoghi di provincia della Toscana hanno incassato oltre 112 milioni di euro da sanzioni stradali, cifra in calo del 9% rispetto all’anno precedente. In testa alla classifica regionale si conferma Firenze, con 61,6 milioni di euro, seguita da Livorno (9,3 milioni), Siena (9,1), Prato (7,1), Pistoia (6,5), Pisa (5,8), Arezzo (3,9), Lucca (2,9) e Grosseto (2,5 milioni). Chiudono la graduatoria Massa (2,4 milioni) e Carrara, con quasi 2 milioni di euro. Facile.it ha calcolato anche il valore della "multa pro capite", ovvero il rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti. È opportuno precisare, tuttavia, che non tutte le sanzioni vengono elevate nei confronti di automobilisti residenti: in molte aree, infatti, turisti e pendolari incidono in maniera significativa sul totale. Al primo posto della classifica regionale per valore pro capite si trova Siena, con 171,5 euro, che guida anche la graduatoria a livello nazionale. Firenze, prima nel 2023, scivola al secondo posto con 170 euro. Sul terzo gradino del podio si piazza Pistoia, con 72,8 euro. Seguono Pisa (64,7 euro), Livorno (60,7), Arezzo (40,5), Massa (36), Prato (35,8), Carrara (32,8) e Lucca (32,1). Ultima in classifica è Grosseto, con una media di 30,2 euro a cittadino.

Guardando ai Comuni toscani con meno di 3mila residenti, in vetta si trova Buonconvento (SI), che con 2.984 abitanti ha incassato oltre 746mila euro. Al secondo posto Monticiano (SI), con 1.649 abitanti e oltre 343mila euro di proventi.

Notizie positive arrivano invece dal fronte delle assicurazioni auto: secondo l’Osservatorio RC Auto di Facile.it, a febbraio 2025 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Toscana servivano in media 676,70 euro, in calo del 3% rispetto allo stesso mese del 2024.

Il dato raccolto da Facile.it, però, stride con un ulteriore dato locale diffuso a gennaio direttamente dalla polizia municipale di Pisa, secondo cui nel corso del 2024 sono state elevate 152.508 contestazioni per infrazioni al Codice della Strada, che frutteranno al Comune un incasso stimato pari a oltre 10,6 milioni di euro.

Il bilancio dell’attività era stato tracciato dal comandante Elio Cappellini in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Resta da capire a quanto ammontino, dunque, i proventi delle multe che devono ancora essere incassati dal Comune.