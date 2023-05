Trenta studenti ambasciatori di accessibilità. Saranno i protagonisti della prima mappatura a Pisa di uffici pubblici, luoghi di interesse artistico-culturale e pubblici esercizi sia del centro storico che del litorale. Il progetto, lanciato dall’associazione Luccasenzabarriere Odv, partito da Lucca, esteso in un secondo momento alla città di Arezzo, sarà battezzato oggi a Pisa con la mappatura degli spazi del Comune di Pisa da parte degli studenti del comprensivo Galieli-Pacinotti. Le informazioni saranno caricate sull’applicazione gratuita Senzabarriere.app a disposizione degli interessati per scegliere più liberamente luoghi da visitare oppure ristoranti, pub e altre attivitàà. "Anni fa, al termine di una bellissima gita ‘senza barriere’ organizzata dall’associazione facemmo una sosta in un locale della lucchesia per mangiare qualcosa. Ma i servizi igienici avevano limiti architettonici importanti che misero in difficoltà alcuni ragazzi disabili. Da questo spiacevole episodio l’associazione Luccasenzabarriere Odv nel 2020 ha ideato l’app Senzabarriere.app", spiega il presidente Domenico Passalacqua presentando il progetto sostenuto dal Comune di Pisa e da Confcommercio con la collaborazione della Provincia di Pisa. "Attualmente sono oltre 1500 le attività mappate nella provincia di Lucca e siamo orgogliosi di approdare a Pisa dove ci attendiamo un risultato analogo". "Una grande occasione di crescita e sensibilizzazione" per l’assessore uscente alla disabilità, Sandra Munno. "Una occasione importante per favorire la creazione di una rete sempre più ampia di soggetti e organismi che lavorano per la reale inclusione", così la consigliera provinciale , Maria Antonietta Scognamiglio. "Gli studenti saranno i fautori nel loro piccolo dell’11esimo obiettivo dell’Agenda 2030 ‘Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili’ a dimostrazione che anche i cittadini possono fare la loro parte", sottolineato Stefano Maestri Accesi (Confcommercio Provincia di Pisa). "Pensare al turismo sostenibile per disabili - ha concluso la dirigente scolastica Gabriella Giuliani - è un atto di civiltà necessario a formare nuove generazioni di cittadini consapevoli".

Ilaria Vallerini