Tre prof della Normale nell’Accademia dei Lincei

L’Accademia dei Lincei tra i nuovi soci nazionali corrispondenti per il 2023 ha eletto tre professori ordinari della Scuola Normale di Pisa. Si tratta di Donatella Della Porta, Franco Flandoli e Mario Piazza, rispettivamente della Classe di Scienze politico-sociali, della Classe di Scienze e della Classe di Lettere e filosofia. In particolare Della Porta è stata eletta socio corrispondente per Scienze sociali e politiche e fra i suoi principali temi di ricerca ci sono movimenti sociali, violenza politica, corruzione, democrazia, partecipazione politica. Franco Flandoli è professore ordinario di Probabilità e statistica matematica. Ha dedicato le sue ricerche più significative ad argomenti attuali della teoria dei processi stocastici e della dinamica dei fluidi. È annoverato tra i migliori probabilisti italiani di oggi ed è membro di rilievo della comunità probabilistica internazionale. Mario Piazza è ordinario di Logica e filosofia della scienza. La sua attività di ricerca riguarda principalmente la logica e le sue relazioni con: la filosofia in generale, la filosofia della matematica e della scienza, l’intelligenza artificiale, il ragionamento umano. È stato, ed è, responsabile di progetti di ricerca, nazionali e internazionali, nel campo della logica, della filosofia della matematica e della teoria della cognizione. Ha ricoperto la carica di vice direttore della Scuola Normale.