Travolto in bicicletta di notte "Strada senza illuminazione Non era visibile in alcun modo"

"Non era visibile in alcun modo". Chi era alla guida quella sera, il 36enne, Antonio Migheli, difeso dall’avvocato Giuseppe Carvelli del foro di Pisa, è finito sotto processo con l’accusa di omicidio stradale. Abdulkarim Souware aveva 22 anni, una moglie e due figli, era morto subito. Era arrivato dal Senegal per cercare lavoro. Stava rientrando in bici proprio da un impiego. Ma al centro di accoglienza San Jacopo della Croce Rossa, dove aveva trovato momentaneamente casa, non è mai arrivato. Era stato rinvenuto dai sanitari ormai privo di sensi, nel fossato, sbalzato dopo l’impatto con una vettura. Lo aveva detto fin da subito l’uomo alla guida della macchina, negativo all’alcol test: "Non l’ho visto". E, ieri, in aula lo ha ripetuto, una ricostruzione non facile. "La strada non era illuminata, c’era buio", ha riferito. "Il ciclista era vestito di scuro e il mezzo era senza catarifrangenti e senza luci". In questo processo non ci sono parti civili. A settembre sarà ascoltato il perito e si terrà la discussione.

La morte del giovanissimo migrante è stata una tragedia sia per Pontasserchio che per il centro accoglienza, una piccola comunità. L’incidente era avvenuto il 12 febbraio 2020, pochi giorni prima della pandemia: mancava una manciata di minuti alle 22, l’intera zona era avvolta nel buio, in via Che Guevara, quasi davanti al centro, all’altezza del B&B fra via delle Palanche e Gagno. Era intervenuta subito la polizia municipale con il supporto dei carabinieri. Il ragazzo senegalese di 22 anni pedalava da Pisa verso Pontasserchio, a un certo punto si è forse fermato per raccogliere qualcosa, la perizia dirà meglio. Era sopraggiunta una macchina bianca. L’impatto era stato violento. Lo sbalzo e la morte.

A. C.