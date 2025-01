Transenne divelte. Rindi: "Vero pericolo"

Transenne per il mercato straordinario. Qualcuno le ha tolte evidentemente per parcheggiare. "Il lungomare per permettere la pulizia con spazzatrice dovrebbe rimanere chiuso fino alle 21 con divieto di sosta. Spostare le transenne, entrarci per parcheggiare è roba da matti – spiega Simona Rindi, presidente del Centro commerciale naturale di Marina. Ora mi raccomando scandalizziamoci se domani (lunedì, ndr) non è pulito e diamo la colpa agli ambulanti", aveva detto Rindi in post pubblicato sui social.

"Ricordo che è pericolosissimo togliere le transenne. La spazzatrice passa tre volte lungomare che deve restare interdetto agli altri mezzi. Se vengono messi degli sbarramenti ci sono motivi ben fondati e toglierli è molto, molto pericoloso – ha aggiunto a voce Rindi – E se lo facessero quando è in corso una manifestazione, come per esempio il carnevale? Potrebbe esserci una strage. "Mi complimento con coloro che spostano le transenne, forse non si rendono conto, spiegate a chi viene buttato sotto, magari, che dovevate semplicemente andare a cena. È assurdo".

Sotto al suo post sono diversi i cittadini che condannano il gesto di togliere le transenne. Alcuni chiedono anche che se si facciano controlli e multe mirate perché nessuno si comporti più così. "Malcostume e arroganza", si arrabbiano gli utenti del gruppo Sei di Marina di Pisa se.