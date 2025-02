“Tra passato e presente: il clima in tre reazioni chimiche” al Museo di Storia Naturale

Pisa, 27 febbraio 2025 - Mercoledì 12 marzo 2025, alle 16.30, si terrà il secondo incontro del ciclo “Il mondo al tempo dei dinosauri”. La conferenza si svolgerà in presenza nella Sala conferenze del Museo di Storia Naturale e, successivamente, la registrazione sarà disponibile sul canale Youtube del Museo.

“Tra passato e presente: il clima in tre reazioni chimiche”, con Gianni Zanchetta, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa. Il clima del pianeta sta cambiando a causa dell’attività dell’uomo. Ma quali sono le ragioni profonde di questo cambiamento climatico spesso sfuggono anche ai cittadini più attenti. Con pochi esempi semplici cercheremo di fare capire come cambia nel tempo il contenuto di CO2 nell’atmosfera (il gas più importante per alterare il clima terrestre) e quali reazioni naturali ne regolano il contenuto nell’atmosfera. Questo ci permetterà di capire l’evoluzione del clima terrestre nel tempo e perché oggi sta cambiando a questa velocità.

Nei giorni scorsi invece si era svolta “Per mari e monti tra Pisa e Spezia, sulle tracce dei primissimi dinosauri” con Alberto Collareta, Dipartimento di Scienze della Terra. Per buona parte del Mesozoico, i dinosauri furono gli assoluti dominatori delle terre emerse, grazie anche alle forme gigantesche di erbivori e carnivori entrate da tempo nell’immaginario collettivo. Tuttavia, i dinosauri ebbero umili origini: i primissimi rappresentanti del gruppo erano animali di dimensioni modeste, scarsamente rappresentati negli ecosistemi del Triassico. Nel chiarire le fasi iniziali di questa straordinaria saga un ruolo chiave è svolto dalle tracce fossili. Il seminario si è concentrato sugli importanti siti ad impronte dei Monti Pisani e di Lerici, che conservano preziose testimonianze delle faune terrestri all’alba dell’Era dei Dinosauri.

Il ciclo di incontri dell'esposizione temporanea "Dinosauri" proseguirà ancora nelle prossime settimane. Il 26 marzo infatti andrà in scena “Jurassic Park tra scienza e finzione” con Chiara Sorbini, dell'Università di Pisa. Il 9 aprile invece la presentazione del libro “La flora preistorica – I giardini del Giurassico” di Enrico Caneva, direttore del Giardino Botanico di Sarzana. Vi saranno però anche altri incontri che saranno programmati successivamente per la mostra.