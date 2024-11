Torre e Duomo più accessibili. Tante visite immersive gratuite

Una piazza sempre più accogliente. Il 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, l’Opera della Primaziale Pisana propone una serie di eventi pensati per "sensibilizzare e promuovere il tema dell’inclusione". L’iniziativa è stata studiata "per tutta la cittadinanza e vuole offrire la possibilità di conoscere i tesori della Piazza dei Miracoli e le storie che racchiudono, attraverso modalità nuove e immersive, ideate per consentire a tutti la fruizione del patrimonio artistico e culturale".

L’accesso agli eventi è gratuito con prenotazione, fino ad esaurimento posti, pochi ancora quelli disponibili al link bit.ly/4gE018x.

La giornata sarà anche l’occasione per l’Opera della Primaziale Pisana di presentare il progetto pensato per aumentare e migliorare i servizi offerti alle persone con disabilità, tra cui la "Guida alla Piazza del Duomo di Pisa" (Pacini Editore) con testi della collega de La Nazione di Pisa, Antonia Casini. Un viaggio in Caa (Comunicazione aumentativa alternativa) fra i famosi monumenti con una mappa sensoriale iniziale. "Accoglienza e accessibilità sono fra i valori fondamentali dell’Opera della Primaziale pisana", scrive il presidente dell’Opa Andrea Maestrelli nell’introduzione. "Un libro in Caa sui nostri monumenti favorisce la conoscenza di essi e arricchisce l’esperienza di visita che si può fare rivolgendosi soprattutto alle persone con bisogni comunicativi speciali, ma anche adatto ai bambini, ragazzi e adulti che in modo trasversale possono essere coinvolti a scuola, o in famiglia o nell’educazione in generale".

Tanti i servizi offerti sempre e che sono spiegati nella Carta all’accessibilità che sarà illustrata proprio dal presidente Maestrelli martedì. Quel giorno, attraverso visite tattili (con partenza dal Museo delle Sinopie) programmate in diversi orari (9:15, 9:45, 14:30 e 15), i partecipanti potranno toccare con mano i dettagli artistici dei monumenti. Sarà possibile vivere l’esperienza in modo ancor più immersivo, utilizzando una benda per gli occhi, così da sperimentare in prima persona una percezione alternativa dello spazio e dell’arte. Dalle 16:30 alle 17, sempre nell’Auditorium, sarà presentata una narrazione accessibile della storia del Campanile, anche in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e in Lingua dei Segni Italiana (LIS).