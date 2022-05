Torre di Pisa e la Giornata dell’Europa

Antonio

Mazzeo*

Sono davvero orgoglioso che la Commissione europea, dopo che il suo vicepresidente Josep Borrell è stato nostro ospite a confronto con centinaia di giovani toscani, abbia scelto l’immagine della Torre di Pisa illuminata di blu come uno dei simboli della Giornata dell’Europa. È un bellissimo riconoscimento dell’iniziativa promossa dal Consiglio regionale, a dimostrazione del grande lavoro svolto dall’assemblea legislativa e portato avanti dalla nostra commissione per le politiche europee presieduta da Francesco Gazzetti. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo commenta la scelta della Commissione europea di pubblicare la foto della Torre pendente, illuminata di blu, sul suo profilo Facebook e Instragram. Ho invitato la presidente Ursula Von der Leyen a visitare personalmente il monumento. Sarà l’occasione per discutere insieme di come costruire la nuova Europa.

Tra le iniziative si ricorda che oltre 100 Comuni, fra i quali tutti i capoluoghi di provincia, hanno acceso di blu palazzi, monumenti storici e giardini, dando vita a una gallery fotografica molto suggestiva e che mostra quanto l’invito del Consiglio regionale rivolto ai fotoamatori sia stato ampiamente soddisfatto. A nome mio, del presidente Gazzetti e di tutta la Commissione Europa voglio mandare un grande ringraziamento a tutti i sindaci e tutte le amministrazioni comunali perché, a maggior ragione di fronte al dramma della guerra in Ucraina, hanno fatto partire dalla nostra regione un bellissimo messaggio di condivisione dei valori di democrazia, fratellanza e solidarietà che sono alla base dell’Unione Europea.

*presidente del consiglio regionale della Toscana