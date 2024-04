Torna Novellando, viaggio narrativo nella letteratura italiana

Pisa, 6 aprile 2024 - Martedì 9 aprile alle 17 alla Domus Mazziniana di Pisa in via Massimo D'Azeglio 14 tornerà l'iniziativa Novellando, il ciclico appuntamento di viaggio nella letteratura italiana con le novelle di Giovanni Boccaccio, Grazia Deledda, Luigi Pirandello e Dino Buzzati. I testi verranno letti e recitati dagli attori Giacomo Lemmetti e Cherchi Giancarlo con l'introduzione critica della professoressa Sandra Lucarelli, nota critica letteraria e poetessa, e del Presidente della Domus Mazziniana Pietro Finelli.

Un interessante viaggio al suo secondo appuntamento, inaugurato solo lo scorso mese di marzo sempre da Giacomo Lemmetti alla bio-caffetteria coworking OpenPi di Pisa e destinato a destare un sempre maggior interesse per gli amanti dei grandi autori di ogni tempo, che hanno segnato la cultura letteraria nazionale. L'incontro è adatto per essere seguito e conosciuto anche in ambiente scolastico cittadino ed è già stato attenzionato con merito anche dal Consiglio Scolastico Provinciale di Pisa. L'evento è a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il 050/24174 o scrivere alla mail [email protected].

Giulia De Ieso