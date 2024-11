Torna mercoledì il “Job meeting“

Torna mercoledì 27 alla Stazione Leopolda “Job Meeting Pisa“, l’evento di recruiting organizzato da Cesop HR Consulting Company dedicato a studenti universitari e neolaureati di tutti i corsi di laurea della Toscana. L’appuntamento pisano, patrocinato dall’Università di Pisa in collaborazione con il Career Service dell’Ateneo, rappresenta un’importante opportunità per chi è alla ricerca di lavoro. Dalle 9.30 alle 16.30, “Job Meeting Pisa“ prevede un programma ricco di momenti interattivi per far comprendere meglio ai giovani universitari e neolaureati come affrontare con maggiore consapevolezza l’ingresso nel mondo del lavoro.