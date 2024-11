Torna la magia delle fiabe al Teatro Nuovo di Pisa

Pisa, 14 novembre 2024 - Domenica 17 novembre alle ore 17 il Teatro Nuovo di Pisa accoglierà i più piccoli per un appuntamento speciale: lo spettacolo Una volta c'era una volta, una produzione di Binario Vivo APS con la regia di Carlo Scorrano. Pensato per bambini dai 3 anni in su, questo spettacolo riporta in scena le fiabe della tradizione popolare, storie antiche che da sempre aiutano i bambini a esplorare il mondo, a crescere e ad affrontare le loro paure.

Sul palco, Silvia Lazzeri, Cecilia Bartoli e Carlo Scorrano daranno vita a un racconto che prende il via in una biblioteca, dove un uomo si imbatte in un libro magico capace di affrontare le sue paure. Attraverso una serie di racconti, i personaggi saranno trasportati in un mondo fantastico in cui ogni storia rappresenta un’antica leggenda popolare e si collega a una paura specifica.

Lo spettacolo affronta temi universali come la paura del buio, dell’orco e della solitudine, attraverso racconti suggestivi legati alle tradizioni popolari delle regioni italiane: la storia di Colapesce dalla Sicilia, l’Auciello Grifone dalla Campania e Buchettino dalla Toscana. Ogni fiaba si propone come un “antidoto” magico che guida i personaggi e il giovane pubblico attraverso le loro paure, in un viaggio immaginifico reso ancora più affascinante dai disegni realizzati dal vivo durante la rappresentazione.

Una volta c’era una volta fa parte del ricco cartellone della nuova stagione 2024/25 del Teatro Nuovo, pensata per il giovane pubblico e realizzata con il supporto di Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze. Il programma completo della stagione è disponibile sul sito ufficiale del teatro (www.teatronuovopisa.it).

I biglietti sono acquistabili online su Ciaotickets (www.ciaotickets.com). Il costo è di 8 euro per gli adulti, 7 euro per i soci Coop e 6 euro per i bambini. La biglietteria fisica è aperta il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19 in Piazza della Stazione, 16.

Questa domenica, il Teatro Nuovo di Pisa offre ai bambini e alle loro famiglie un’opportunità unica per riscoprire la bellezza delle storie tradizionali, in un pomeriggio di teatro all’insegna della fantasia, del coraggio e della meraviglia. Per informazioni l'organizzazione invita a scrivere ai seguenti indirizzi: e-mail: [email protected] telefono: 3923233535.