Torna in libreria Riccardo Puccini con il nuovo romanzo "Tutti gli eroi sono morti"

Pisa, 27 settembre 2024 - Riccardo Puccini torna in libreria per la terza volta con Marchetti Editore, dopo il successo dei romanzi Io conosco il finale (2022) e Il mondo dopo di me (2023, vincitore del concorso nazionale INPS “A. Ferraro” 2024).

Il nuovo romanzo, Tutti gli eroi sono morti sarà presentato oggi, venerdì 27 settembre alle ore 17.00 all’SMSBiblio (via San Michele degli Scalzi, 178). L’autore sarà intervistato dall’editrice Elena Marchetti. Letture a cura di Astore Ricoveri. Ingresso libero.

Già nel titolo si parla, non a caso, di eroi. Ma chi sono gli eroi protagonisti di questa storia? Sono persone straordinarie, che “si fanno carico” delle sorti dell’umanità. Sono persone inquiete, angustiate, ma che possono fare cose apparentemente impossibili, come manifestarsi in forma di spettro a migliaia di chilometri di distanza o parlare con gli angeli. Non tutti sono necessariamente buoni o positivi. Alcuni di loro diverranno martiri, altri hanno il compito di accompagnare, indicando la strada all’umanità smarrita. Sono eroi imperfetti, a modo loro fragili, ma hanno ben chiaro qual è il percorso.

Due di essi, Dolores e Margot, sono le voci narranti. Dolores l’abbiamo già incontrata ne Il mondo dopo di me, era l’Unica Amica del protagonista. In questo nuovo romanzo il suo personaggio acquisisce ancora più sfaccettature, se ne scandagliano la vita, le paure, i fallimenti i sogni, gli ideali. Margot è una bambina vittima di un rapimento “anomalo”, molto arrabbiata, di cui quasi riusciamo a toccare gli stati d’animo.

Tra guerre, sparizioni e fughe i due personaggi ci portano in luoghi, universi, vite lontane ma comunque intrecciate, il tutto in un’atmosfera a tratti magica e surreale che accomuna questo al romanzo precedente.

In definitiva, Puccini, con il suo stile moderno e preciso, la sua prosa colorata e ricca di sfumature, ancora una volta ci trascina all’interno di una narrazione misteriosa, appassionante e ricca di colpi di scena.

Un piccolo brano del libro: «Secondo lei, Dolores, questa sarà l’ultima guerra globale che l’umanità dovrà patire?». Si zittì, per un attimo, in attesa di parole che sapeva non sarebbero arrivate. «Vedo che anche lei, nonostante la giovane età, è già entrata nella fase dell’esistenza in cui è sempre più difficile trovare le risposte. A questa fase seguirà quella in cui non sprecheremo neppure il tempo a porci le domande».

Riccardi Puccini, nato nel 1964, si è laureato in Sociologia a Pisa, presso la facoltà di Scienze Politiche. Appassionato da sempre di narrativa, ha pubblicato con Marchetti Editore, nel 2022, il romanzo Io conosco il finale e nel 2023 Il mondo dopo di me (vincitore del concorso nazionale INPS “A. Ferraro”).