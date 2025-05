Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 8 maggio 2025- Si delineano le novità italiane in vista dell'estate tra le più programmate in radio.

1. Rocco Hunt – “Cosa ti amo a fare” La primavera musicale ci fa conoscere questo brano che è destinato a diventare un vero tormentone estivo. Sonorità tipiche di una ballata western ma con la passione e l’anima partenopea. Indossiamo un paio di stivali, cavalchiamo verso le più belle spiagge italiane con Rocco Hunt. 2. Purple Disco Machine Feat. Alison Goldfrapp – “Dream Machine” Questa nuova hit è contemporanea e ha il sapore di un cocktail preparato nei migliori lounge-bar delle nostre città. Non solo può essere un successo da ballare ma può intrattenere le nostre conversazioni più gossippare e leggere della stagione primaverile 3. Ermal Meta – “Ferma gli orologi” Ritroviamo il cantautore Ermal Meta in grande forma. Ci presenta un brano frizzante ed energico. Abbiamo tralasciato i temi sociali e gli struggenti testi d’amore per abbracciare e realizzare una hit solare. E allora “fermiamo gli orologi” perché questa versione di Ermal Meta piace molto. 4. Carl Brave Feat. Sarah Toscano – “Perfect” L’anno scorso è stata l’estate di “Sesso & Samba” e questa nuova hit renderà la nostra prossima estate “Perfecta”. Carl Brave dopo aver duettato con Noemi, incontra la giovane Sarah Toscano e realizzano una hit che ci fa sentire a Cuba anche se ci stiamo abbronzando sul terrazzo della propria casa. 5. Rkomi – “Apnea da un po’ “ Dopo l’avventura di Sanremo, ritroviamo in questo bramo il “racconto emotivo” di un ragazzo che si trova a vivere tra i grattacieli di Milano che creano quel senso di soffocamento e per uscire dal senso di apnea, non rimane altro che superare gli alti muri e andare “via da un po’ “.