San Giuliano Terme, raccolta differenziata facile e comoda: partito il servizio Ecomobile

San Giuliano Terme (PI), 8 maggio 2025 – Lo scorso 5 maggio è partita a San Giuliano Terme l'Ecomobile di Geofor, il furgone attrezzato a mini centro di raccolta che si sposta nelle varie frazioni del territorio.

"In questo modo i cittadini, grazie ad un servizio gratuito, possono smaltire correttamente e in comodità quei rifiuti che normalmente devono essere conferiti ai centri di raccolta - ha spiegato l'assessore all'ambiente Filippo Pancrazzi -. Il servizio Ecomobile è un'iniziativa pensata per facilitare la raccolta differenziata dei rifiuti che non possono essere conferiti tramite la raccolta porta a porta, una modalità finalizzata per contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale e al benessere della comunità, cercando di facilitare l'accesso a servizi fondamentali come raccolta e riciclaggio".

Si possono consegnare in modiche quantità i seguenti rifiuti, ovvero: piccoli elettrodomestici (es. radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori); oli vegetali da cucina (racchiusi in bottiglie di plastica sigillate); lampade e tubi al neon; vernici in barattoli e bombolette spray; toner e cartucce; pile e batterie; farmaci scaduti; vecchi indumenti o calzature. "Si invitano i cittadini a rispettare il limite delle modiche quantità in modo che il servizio sia fruibile per il maggiore numero di cittadini", ha aggiunto Pancrazzi.

LOCALITÀ E ORARI. Ecomobile sosterà in varie frazioni del territorio secondo il seguente calendario: Madonna dell'Acqua, parcheggio via Ada Negri, 1° e 3° lunedì del mese dalle 8 alle 10; Arena Metato, piazza Taddei, 1° e 3° lunedì del mese dalle 10.20 alle 12.20; Pappiana, parcheggio via Montessori, 2° e 4° lunedì del mese dalle 8 alle 10; Pontasserchio, via di Vittorio (parcheggio "Agrifiera"), 2° e 4° lunedì del mese dalle 10.20 alle 12.20; Ripafratta, piazzale stazione ferroviaria, 1° e 3° martedì del mese dalle 8 alle 10; Molina di Quosa, parcheggio via Ademollo, 1° e 3° martedì del mese dalle 10.20 alle 12.20; Asciano, piazza Pifferi, 1° e 3° mercoledì del mese dalle 8 alle 10; Agnano, parcheggio via XXV Aprile, 1° e 3° mercoledì del mese dalle 10.20 alle 12.20; Campo, piazzale impianti sportivi, 2° e 4° mercoledì del mese dalle 8 alle 10; Mezzana/Colignola, parcheggio edicola sp. 2 Vicarese, 2° e 4° mercoledì del mese dalle 10.20 alle 12.20; San Giuliano Terme, parcheggio via De Chirico, 2° e 4° giovedì del mese dalle 8 alle 10; Ghezzano, via Sartori, 2° e 4° giovedì del mese dalle 10.20 alle 12.20; Gello, via Dova, 2° e 4° venerdì del mese dalle 8 alle 10; Le Maggiola, parcheggio via U. Dini, 2° e 4° venerdì del mese dalle 10.20 alle 12.20. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di Geofor o contattare il numero verde Geofor 800 959095.