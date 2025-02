Torna il mercato di Confesercenti sui Lungarni di Tramontana

Pisa, 28 febbraio 2025 - Sta per arrivare il primo appuntamento dell’anno con il mercato sui lungarni targato Confesercent i e Anva Pisa. Domenica 2 marzo per l’intera giornata saranno presenti i banchi sui lungarni Pacinotti e Mediceo fino a piazza Mazzini.

“Siamo davvero soddisfatti di riportare i banchi sui lungarni – spiega il presidente Anva Pisa, – per un appuntamento da sempre atteso dai pisani e non solo. Una collocazione in pieno centro che favorirà lo shopping all’aperto”.

Con questo mercato Confesercenti e Anva Pisa iniziano il loro programma di appuntamenti straordinari, programma che vedrà anche il debutto a Marina di Pisa fissato per domenica 9 marzo.

Ma parallelamente all’organizzazione degli eventi commerciali straordinari, l’associazione di categoria dei commercianti pisani sta proseguendo il dialogo con l’amministrazione comunale e l’assessore al turismo e commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini per il riassetto di alcuni mercati cittadini.

Ancora il presidente Anva. “Per quanto riguarda San Martino direi che finalmente siamo arrivati alla fine del lungo e travagliato percorso. La nuova planimetria è stata condivisa e crediamo che adesso si debbano solo attendere i tempi tecnici per rendere operativo il trasferimento in piazza Toniolo. L’11 marzo - continua Mirco Sbrolli - avremo poi la prima concertazione su via Frascani, altro mercato che sta davvero vivendo una lunga agonia. Da mesi, se non addirittura anni, chiedevamo una sua ricollocazione su via Bargagna – aggiunge Sbrolli – in considerazione che si tratta di un classico mercato rionale con un ridotto numero di banchi. Sembra che l’amministrazione abbia condiviso la nostra proposta individuando via Fausta Giani Cecchini e nella prossima riunione vedremo di mettere a terra anche questa riqualificazione”.

Infine il mercato del Duomo.

Conclude Mirco Sbrolli: “Abbiamo finalmente svolto la riunione di concertazione sul cronoprogramma dei lavori, lavori che inizieranno dal prossimo 5 marzo in largo Cocco Griffi con lo spostamento dei primi banchi. Attendiamo ulteriori incontri per chiarire le modalità dei nuovi contratti che saranno stipulati con gli operatori per quanto riguarda le nuove strutture”.