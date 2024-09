Cascina, 24 settembre - Torna "Anime diverse in arte" all'Euro Hotel di Cascina, l'esposizione di opere grafiche, pittoriche, fotografiche di artiste e degli artisti che, uniti dalla loro passione, danno il loro contributo all'arte. La mostra - che con le sue varie edizioni ed i suoi appuntamenti, riscuote sempre molto successo - è stata voluta ed organizzata da Tatiana Di Sacco e Rolando Mannucci per conto di 5570 Associazione Arte Pittorica Fotografica e Fotoclub Uliveto Terme, con la collaborazione della direttrice dell'Euro Hotel di Cascina, la dottoressa Silva Cosci.

Il prossimo sabato 28 settembre, a partire dalle 18, verrà inaugurata l'edizione ottobre 2024. Quest'anno le opere sono esposte da Liuba Burgassi, Maurizio Calcinai , Tatiana Di Sacco, Rolando Mannucci, Marco Meniero , Antonio Monicelli , Marco Ragusa, Carla Scatena, Paolo Tognotti e con l'amichevole partecipazione del Maestro Tiziano Semeraro. L'invito è rivolto a tutti gli appassionati e non, l'ingresso è gratuito. Ci sarà un brindisi per l'inaugurazione.