Torna a Pisa JOBFair, per far incontrare studenti d'eccellenza e mondo del lavoro

Pisa, 21 ottobre 2024 - Un’occasione per mettersi in gioco lunga due giorni e tanti colloqui individuali con 55 tra le migliori imprese e organizzazioni che operano in Italia, per presentare la propria candidatura e immaginare il proprio futuro professionale al termine degli studi. Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre torna a Pisa JOBFair, l’occasione privilegiata per far incontrare con il mondo del lavoro le migliori risorse umane in procinto di terminare il percorso accademico presso le sei Scuole universitarie superiori italiane che aderiscono a JobFAIR: Sant’Anna, Normale, IUSS Pavia, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Gran Sasso Science Institute dell’Aquila; SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.

La partecipazione è stata estesa a studentesse e studenti che hanno superato la selezione da parte della Scuola Superiore di Catania, dalla Conferenza dei Collegi Universitari Italiani di Merito e dalla Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova. Arrivata al decimo anno, nata su iniziativa della Scuola Superiore Sant'Anna, alla JOBFair si attendono oltre 150 tra allievi e allieve, ex allievi ed ex allieve provenienti da tutta Italia con più di 800 colloqui individuali in agenda.

JOBFair si conferma un evento che coinvolge le sei Scuole universitarie superiori italiane, differenti per dimensioni e per interessi disciplinari, per storia e per collocazione geografica, eppure unite da un obiettivo: far avvicinare al mondo del lavoro allieve ed allievi, per creare un ponte tra la formazione di eccellenza, la ricerca e le migliori imprese e organizzazioni, per valorizzare le competenze specialistiche e contribuire allo sviluppo del tessuto imprenditoriale ed economico italiano.

L’agenda della prima giornata di JOBFair, mercoledì 23 ottobre, prevede i saluti istituzionali di apertura, alle ore 12.00 presso l’aula magna della Scuola Superiore Sant’Anna. A seguire le presentazioni aziendali e i colloqui individuali, che si concludono nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre.

Hanno dato la propria adesione alla JOBFair 2024: 3DNextech, a2a, Accelerat, Accenture, Aindo, Alkeria, Amplifon, Angelini Pharma, Apparound, Asso Werke, Ayes, Bosch, Chiesi Farmaceutici, Chiomenti, Cisia, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Coesia, Co-Robotics srl, Co&So, Dab Pumps, Deloitte, ELT Group, Eoliann, EssilorLuxottica, Eye-Tech, Fincantieri, Garmin Italy Technologies, Generali (main sponsor), Gilardoni, Hyntelo, Intersos, ION Group, Kedrion, Korìan, KPMG, Lapi Group, Legance, Lidl, LSC Italy, Mediobanca, Menarini, MMI, NTT Data, Oliver Wyman, Omnia Technologies (main sponsor), Oxfam, Pago PA, Portolano Cavallo, Prima (main sponsor), PwC, Saint-Gobain, STMicroelectronics, Syngenta Biologicals, Tinexta (main sponsor), XSOR Capital.