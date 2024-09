Topi nell’asilo di San Rossore: "Disinfestazione in tempi record"

di Michele Bufalino

Disinfestazione in atto alla Scuola dell’Infanzia di San Rossore, all’interno dell’istituto comprensivo Toniolo. Una situazione risolta tempestivamente, nonostante un disagio che avrebbe potuto creare problemi ai genitori e ai loro figli. Tra giovedì e venerdì infatti sono stati trovati dal personale scolastico due roditori morti nel giardino, quindi all’esterno, ed escrementi all’interno dei locali della scuola riconducibili ai topi.

Così, venerdì, le famiglie avevano ricevuto una prima comunicazione che annunciava la chiusura della scuola e l’apertura rinviata a data da destinarsi: "Si è verificato un significativo problema di igiene e sicurezza nel plesso di San Rossore, dovuto alla presenza di roditori. La scuola si è attivata tempestivamente per la disinfestazione e la sanificazione, la ditta incaricata è intervenuta più volte ma al momento non è in grado di attestare la risoluzione del problema", era stata una prima comunicazione.

Infatti "dopo un confronto con l’autorità sanitaria locale, per la sicurezza e l’igiene dei bambini e delle insegnanti si dispone l’avvio dell’attività didattica solo in presenza di una definitiva risoluzione del problema che non è prevista né prevedibile per lunedì 16 settembre. Sarete tempestivamente avvisati quando questo avverrà". Così i genitori avevano protestato chiamando più volte il personale scolastico, gli uffici comunali e anche la redazione. Anche l’amministrazione comunale ha preso subito a cuore la situazione e si è arrivati brevemente a una soluzione: "A seguito di sopralluogo degli assessori comunali (Giulia Gambini e Riccardo Buscemi, ndr) e dei responsabili della ditta di disinfestazione, in accordo con la dirigenza, è possibile garantire il servizio scolastico lunedì 16 settembre dalle 8.30 alle 12-30. Verranno utilizzati esclusivamente gli ambienti interni di cui la ditta garantisce l’ avvenuta disinfestazione (due aule di sezione, l’atrio, i bagni) e l’attività si svolgerà prevalentemente negli ambienti esterni".

La ditta incaricata sta lavorando in questo fine settimana alacremente per garantire il servizio. Un lavoro di squadra per garantire il servizio alle famiglie e ai loro piccoli che domani cominceranno il loro percorso, come conferma la dirigente scolastica, professoressa Teresa Bonaccorsi: "La scuola ha messo in campo uno sforzo importante e straordinario. Abbiamo messo in piedi una squadra di otto persone ieri mattina che ha sistemato tutto il plesso a tempi di record".