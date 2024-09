Tommaso Novi sale in cattedra al corso di musica per videogames

"Per me è come essere nel mondo dei balocchi". È la nuova scommessa appena uscita dalla mente vulcanica di Tommaso Novi, musicista, cantautore e insegnante. Dal mese di settembre, alla scuola Bonamici diretta da Angelica Ditaranto, l’ex Gatto Mézzo inaugurerà il primo corso di composizione di musica per videogames. Le iscrizioni sono già aperte.

Come nasce l’idea?

"Lo scorso anno sono stato docente di digital composer & producer alla Gamer Heroes Academy, nuova scuola di Lucca. Mi sono divertito come un matto tanto che ho pensato di proporre un corso di musica per videogames anche a Pisa. Alla Bonamici, dove già insegno pianoforte moderno e fischio musicale, hanno accolto la mia idea e ora stiamo per partire".

Dietro c’è un background da appassionato ‘giocatore’?

"Sono un hard gamer, nella schiera di quelli che programmano la loro vita in base agli impegni di gioco. Parallelamente ho anche studiato tanto in materia, fin dai tempi in cui frequentavo il Conservatorio: il primo videogioco è nato 70 anni fa, c’è molto da leggere sull’argomento. Adesso, poter unire l’interesse musicale e quello videoludico, per me è decisamente bellissimo".

Perché è così difficile scrivere musica per videogames?

"Stiamo parlando di quella che viene chiamata musica adattiva. Spiego meglio: comporre la colonna sonora per un film ma è qualcosa di statico. Il compositore crea una musica che andrà bene per tutte le migliaia di volte che il film verrà visto. In un buon videogioco, di quelli fatti bene, invece, durante ogni partita si ascolta musica diversa: il compositore deve prevedere tutta una serie di possibilità e mettere in conto i bivi che il giocatore potrà scegliere. La musica deve sapere sgusciare, con fluidità ed equilibrio, attraverso tutto questo e il compositore deve considerare tutti gli scenari possibili. Padroneggiando regole, strategie e strumenti".

Com’è strutturato il corso?

"Saranno previsti due percorsi separati. Uno più semplice e introduttivo e un secondo che entrerà più nel vivo della materia. Il primo, intitolato ‘Pacman’, analizzerà le componenti dei giochi più famosi. L’altro, intitolato ‘Monkey Island’, sarà un vero laboratorio in cui dall’idea si passerà alla messa su pentagramma fino alla composizione ultimata e al missaggio". Iinfo e iscrizioni [email protected], tel. 348 0414547.

Francesca Bianchi