Tognazzi si racconta a Eliopoli Vita e carriera del figlio d’arte

Torna il venerdì di Eliopoli Summer con il talk show condotto da Massimo Marini. Domani alle 22 è atteso sul palco di Calambrone Gianmarco Tognazzi. Tra gli altri ospiti Gianfranco Butinar, imitatore, comico, attore e cantante romano di grandissimo talento, il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Valter Tamburini, il giovane musicista Andrea Valeri e il presidente di Ecofor service, Antonio Pasquinucci.

Gianmarco Tognazzi, figlio d’arte, ha alle sue spalle oltre 70 film per il cinema e 26 per la YV oltre a 18 spettacoli teatrali 4 videoclip e un ilbro. Lavora con attori e registi famosi tra cui Alessandro Gasmann e il fratello Ricky e la sorella Mariasole. Ha già all’attivo un Nastro d’argento vinto nel 2008 con il cortometraggio “Fuoriuso”. Nel 2018 nastro argento al cast di “A casa tutto bene” con il quale ha vinto anche il premio Kineo per migliore attore non protagonista.

Con il film Il Ministro del 2016 ha vinto il premio Prato Film Festival e nel 2017 il Liverpool indipendenti film festival. Recentemente nel 2022 ha partecipato al film di Walter Veltroni “Quando” e al film di Giorgio Amato “ Lo sposo indeciso” , in Teatro “L’onesto fantasma” di Edoardo Erba e la serie Tv “Alter Ego”

Un artista poliedrico e molto versatile che parlerà inevitabilmente anche della sua vita privata – soprattutto del padre Ugo Tognazzi e anche de La Tognazza, azienda vitivinicola a Velletri proprio fondata dal padre –. Proprio sul padre nel 2020 ha scritto un libro edito da Rai libri su Ugo Tognazzi, scritto insieme alla sorella Maria Sole e al fratello Ricky e al fratello Thomas Robsahm.