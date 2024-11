Ti presento Pisa. Un racconto quotidiano

Bargagna

Che poi mai titolo fu più azzeccato: "Ti presento Pisa". Stiamo parlando, ovviamente, del libro che abbiamo regalato ieri ai lettori de La Nazione che – in qualche misura – racconta idealmente proprio il nostro impegno quotidiano da 165 anni. Ovvero quello di presentarvi la nostra città con passione, con amore e cercando sempre spunti nuovi per farvi "vedere" luoghi che ogni giorno frequentiamo. Ma La Nazione di Pisa va oltre a queste pagine, scende davvero in strada. Siamo con voi d’estate con "Notti di talento", con "Gli aperitivi in borgo" e saremo idealmente al vostro fianco anche in questo inverno con un pieno di iniziative. In primis è attesa in città la nostra mostra sulla vita e i successi del maestro Giacomo Puccini ("La Nazione di Puccini") che è stata inaugurata in anteprima alla Camera dei Deputati. Quindi, sarà tempo di regali con altri libri da collezionare. Il primo dell’Opera Primaziale per celebrare gli 850 anni della Torre. Poi, sotto Natale, sarà tempo di favole con la collana "A Marianeve". E ancora? Siccome dobbiamo sempre guardare al futuro saremo in classe con i vostri figli e nipoti per il campionato di giornalismo. Insomma, "Ti presento La Nazione".