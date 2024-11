"Ti presento Pisa" a Palazzo Blu. Il libro in regalo ai nostri lettori sarà illustrato ai piccoli studenti

"Ti presento Pisa" a Palazzo Blu. Il libro (edito Pacini), che sarà distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione di Pisa e Pontedera sabato 9 novembre nelle edicole della città e di tutta la sua provincia (si consiglia la prenotazione), sarà illustrato in anteprima mercoledì 6 novembre a Palazzo Blu, centro di esposizioni temporanee e di molte attività culturali gestito dalla Fondazione Pisa, tra gli sponsor degli eventi per i 165 anni del quotidiano. Sarà il presidente della Fondazione Pisa, Stefano Del Corso, ad accogliere le scolaresche. Protagonisti, infatti, gli studenti. Nello storico palazzo saranno presenti, oltre alle autrici, Antonia Casini e Donatella Puliga, e all’illustratrice Sara Franci, anche gli alunni della IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB della scuola elementare "Zerboglio" di Pisa accompagnati dai loro insegnanti.

Piccoli che potranno ascoltare alcuni brani tratti dal libro, come le filastrocche (grazie alla voce di Daniela Bertini (Letture ad Alta voce Laav e associazione Il Gabbiano) e potranno vedere in diretta alcuni dei disegni che colorano "Ti presento Pisa", una guida storica alla città per tutti.

Saranno gli stessi bambini a leggere alcuni passi di questo volume che parla degli angoli più nascosti di Pisa, delle curiosità, dei grandi matematici e scienziati, ma anche, per esempio, del frate (Alessandro Della Spina, a cui è dedicata una strada a Pisa) che, si tramanda, sia stato l’inventore degli occhiali da vista. Personaggi conosciuti e meno che hanno fatto la storia di Pisa e non solo.

Un’iniziativa possibile grazie a tanti compagni di viaggio che hanno creduto nel progetto.

