TestiamoCi: esami gratuiti Epatite C, luoghi e orari

Uno screening ("TestiamoCi") gratuito per l’epatite C, per la ricerca Hcv. Una campagna della Regione partita all’inizio della settimana per tuto il mese di settembre. "Le Misericordie Pisane, come sempre, sono al servizio della comunità mettendosi a disposizione collaborando con la Regione Toscana per questo nuovo progetto", spiega il presidente Maurizio Novi. L’epatite C è "una malattia del fegato, l’infezione spesso decorre senza sintomi per anni, ma con il passare del tempo può causare un danno progressivo al fegato con gravissime conseguenze". Ma, "se diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono elevate".

Come funziona lo screening. Un test rapido, "pungidito", su sangue capillare per la ricerca di anticorpi anti-Hcv. "Il risultato sarà disponibile in pochi minuti". Chi può sottoposri a questo esame. Possono fare il test tutte le persone residenti in Toscana nate tra il 1969 ed il 1989. Sarà escluso dallo screening chi è già noto al sistema sanitario come infettato da epatite C. "Chi dona sangue regolarmente - ed è sottoposto all’esame dell’epatite C al momento della donazione - è invitato comunque a partecipare allo screening, se rientra nella fascia di popolazione coinvolta". Sono molti gli enti che consentono di eseguire il test. Sul sito della Regione www.regione.toscana.it-testiamoci-per-l-epatite-c si trovano luoghi e orari a settembre sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Non è necessaria la prenotazione.

Anche le Misericordie offrono questo servizio. Ecco quando e dove.

Misericordia di Latignano, martedì dalle 11 alle 13; Misericordia di Montecalvoli, martedì e giovedì dalle 17 alle 19; Misericordia di Pisa: primo, secondo e terzo lunedì del mese dalle 9 alle 12; Misericordia di Ponsacco, martedì 16:30-18:30 giovedì 10:30-12:30; Misericordia di Pontedera, martedì 10-12; Misericordia di Vicopisano, primo terzo e quinto sabato del mese dalle 9 alle 12; Misericordia di Volterra, sabato dalle 16 alle 19.

Per informazioni rivolgersi direttamente alle Misericordie interessate o chiamare 3933304159. Sulla pagina facebook delle Misericordie pisane si trovano altre notizie.

A. C.