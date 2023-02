Terziario Donna e ‘La vie en rose’ si alleano

Sviluppare nuovi progetti e iniziative a sostegno dell’imprenditoria femminile e delle attività del territorio. Con questi obiettivi si è tenuto l’incontro tra la presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa, Valeria Di Bartolomeo e una rappresentanza delle imprenditrici della “Via en Rose” nata nel novembre 2021 in via San Francesco, fortemente voluta da commercianti e titolari di attività tutte al femminile. "Un incontro molto utile che mette in rete una realtà come la Via en Rose composta da imprenditrici davvero coraggiose e appassionate con il Terziario Donna di Confcommercio Pisa, che rappresenta le imprese a conduzione femminile di Pisa e provincia" afferma Di Bartolomeo. "Lo spirito di collaborazione creatosi costituirà sicuramente la base per promuovere e valorizzare le reciproche attività e stimolare nuove iniziative, a partire da quella organizzata dal Gruppo Terziario Donna Confcommercio Toscana “Diventare Imprese Generative”, in programma mercoledì 22 febbraio alle 9.30 a Firenze: una riflessione che vedrà protagonisti ospiti autorevoli e affronterà il tema dell’impresa e di come questa possa incidere positivamente non solo sull’economia, ma anche sul contesto sociale, ambientale e culturale del territorio".

"Siamo felici di avviare questa collaborazione, mettiamo al servizio tutto il nostro entusiasmo e l’esperienza che hanno visto nascere e crescere una realtà unica come “La Via En Rose” spiega Caterina Baldini, imprenditrice di via San Francesco. "Non è scontato portare avanti la propria attività e riuscire a fare rete tra imprese, ma in via San Francesco ci siamo riuscite e porteremo avanti nuove iniziative con impegno e passione, come abbiamo fatto con la sensibilizzazione su temi specifici, ad esempio contro la violenza sulle donne o in occasione della settimana dell’endometriosi, ed eventi come il “Natale in via San Francesco” e “La Via en Rose si colora d’autunno".

"La soddisfazione più grande sono i sorrisi e la gioia di grandi e piccoli dopo ogni evento, vorremmo organizzare ancor più iniziative nel corso dell’anno e dare alla strada una caratterizzazione ancor più femminile, a partire dall’installazione di una nuova panchina rosa in piazza D’Ancona" afferma l’imprenditrice Federica Surace. "Una collaborazione che mette al centro l’imprenditoria femminile e che permetterà di valorizzare una strada strategica per Pisa come via San Francesco, caratterizzata da attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi di grande varietà e qualità" conclude la referente di Confcommercio Pisa per il Centro storico Donatella Fontanelli.