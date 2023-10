Terre di Pisa Food and Wine 2023. Le eccellenze protagoniste in tv

Il "Terre di Pisa Food and Wine Festival" edizione 2023 fa da scenario alla puntata de “La Pisaniana” in onda stasera alle 21.15 su 50 Canale. Lo scorso weekend piazza Vittorio Emanuele II è stata teatro delll’undicesima edizione della kermesse organizzata dalla Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest. Ottanta le aziende presenti negli stands, e poi, a latere, degustazioni e masterclass (come quella della DocC Terre di Pisa), show cooking, itinerari guidati, laboratori dedicati ai bambini che “La Pisaniana” ripercorre con la giornalista Carlotta Romualdi ed i suoi ospiti e con Fabrizio Diolaiuti in collegamento. Il programma, prodotto da Massimo Balzi, presidente del Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei, vuole, in questa puntata testimoniare quanto il brand “Terre di Pisa”, nato sette anni fa per iniziativa dell’allora Camera di Commercio di Pisa, ora confluita in quella della Toscana Nord-Ovest, e del suo presidente Valter Tamburini, abbia favorito una più coerente ed efficace promozione dei prodotti del territorio della provincia pisana. Una rete che dà forza a tutti e che è protagonista, anche nel titolo, della rassegna. Con Tamburini, presenti all’appello i nomi più importanti del mondo della produzione enogastronomica territoriale e delle istituzioni: Lorenzo Bani, presidente Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli , per conoscere i prodotti del parco e il lavoro di promozione e di valorizzazione della biodiversità; Maurizio Iannantuono, del podere la Chiesa di Terricciola per il Consorzio Vini Terre di Pisa (15 aziende su 7 comuni) per parlare della vendemmia non generosa di questo 2023 e dei vini pisani; Gianluca Bovoli, presidente della Strada dell’Olio dei Monti Pisani, che, dopo il poco raccolto di quest’anno, punterà i riflettori sul lavoro dei produttori reso sempre più difficile da un clima imprevedibile.

Nei collegamenti conosceremo alcune aziende presenti negli stands: dal liquorificio Morelli, all’Azienda Agricola Elter. La dottoressa Teresa Sichetti ci porterà a conoscere il miele portando la sua rubrica “Terre ambiente e salute” al Final Contest “The Honey of Terre di Pisa”. Fabrizio Diolaiuti poi parteciperà ad alcuni happening, come quello con lo Chef Max Mariola e la Pasta Morelli, la Wine Masterclass Cabernet Franc con Leonardo Romanelli e poi il tour della Fisar, la federazione italiana dei sommelier. Questa edizione del Terre di Pisa Food and Wine festival si caratterizza, poi, per un’attenzione ancora maggiore al tema della sostenibilità e dell’economia circolare. Un percorso “green” che il Ministero dell’ambiente ha chiesto anche alle manifestazioni pubbliche e che è stato subito seguito dalla Camera di Commercio.

A questo proposito, un’azienda di Lucca, “Naturanda”, costola della storica Cartiera Bartoli, presenta nello show televisivo il suo progetto eco-innovativo nato 6 anni fa ma già capofila a livello nazionale. Esso prevede il riciclo di scarti del settore cartario per la creazione di oggetti di uso quotidiano, da vasi a grucce per gli armadi a utensili per lavori manuali, mentre per la fiera pisana ha fornito i piatti riciclabili (questi, per norme stringenti nel settore alimentare, realizzati in fibra vergine). Da parte sua, il professor Marco Frey, ordinario di Economia dell’impresa alla Scuola Sant’ Anna di Pisa, traccia la storia del concetto di economia circolare e come il mondo della ricerca collabori con le realtà produttive sul fronte sostenibilità. In chiusura i saluti e le riflessioni del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del sindaco di Pisa Michele Conti, venuti a tagliare il nastro del Festival e concordi nel ritenere eventi come questo fondamentali per la promozione dei prodotti e di un intero territorio, ma anche per destagionalizzare il turismo, grazie alle ricchezze enogastronomiche che tutta la Toscana può vantare. Un esempio ‘di satgione’ è il gioiello che in autunno richiama in provincia di Pisa turisti e gourmand: il tartufo di San Miniato. Appuntamento a stasera alle 22.15 su 50 Canale con La Pisaniana.