Spiaggia a portata di click grazie alla start up del Polo di Navacchio

Pisa, 2 marzo 2022 - Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma delle concessioni balneari, i gestori degli stabilimenti si preparano a una nuova stagione in cui l’introduzione di soluzioni innovative potrà fare la differenza nella scelta delle destinazioni turistiche.

Tra le soluzioni innovative made in Tuscany vi è Summer Booking, la piattaforma che consente di rendere interamente digitale la gestione degli stabilimenti balneari e di migliorare il servizio di accoglienza dei clienti. Summer Booking presenterà le sue novità a Balnearia, il salone professionale delle attrezzature balneari che si terrà a Carrara Fiere dal 4 al 7 marzo.

Sviluppata dalla Qbitsoft, startup del Polo Tecnologico di Navacchio, Summer Booking è una piattaforma personalizzabile, completa e intuitiva – costituita da un’app, un sito web e un gestionale – che permette di gestire in modo agevole e interamente digitale tutti i servizi dello stabilimento, dalla prenotazione dell’ombrellone fino alle ordinazioni al bar e alla prenotazione di tutti i servizi accessori come i parcheggi, i pedalò, le canoe ecc…, e di avere maggiore visibilità online.

Con il programma gestionale si hanno a disposizione molte funzionalità avanzate per gestire e amministrare lo stabilimento: la mappa personalizzata che consente di tenere sotto controllo la situazione della spiaggia, l’anagrafica dei clienti, la gestione avanzata del listino, le statistiche e anche il planner per aver una visione globale e creare prenotazioni discontinue, il prospetto giornaliero che i bagnini potranno ricevere ogni giorno in maniera automatica, gli avvisi per le prenotazioni in scadenza e non saldate e molto altro, lo sharing dell'ombrellone per poter riaffittare l'ombrellone del cliente che ha segnalato la sua assenza in un determinato giorno e molte altre funzionalità. Il sito web e l'app consentono invece ai clienti di effettuare online le prenotazioni di tutti i servizi: non solo l’ombrellone, ma anche i parcheggi, i pedalò, le canoe, le cassette di sicurezza ecc…

Inoltre i clienti potranno effettuare le prenotazioni al bar comodamente da sotto l'ombrellone.

È il gestore a decidere quali servizi rendere prenotabili online e quali no. Ideata da Salvatore Cunsolo e Pierpaolo Grimaldi, due giovani ingegneri informatici specializzati nello sviluppo di soluzioni informatiche innovative e forti di un’ampia esperienza nella gestione di stabilimenti balneari,

Summer Booking accompagna i gestori nella quotidiana amministrazione del loro stabilimento consentendo di lavorare in modo più efficace e migliorando i servizi offerti ai clienti.