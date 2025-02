Teatro L’"incontro scontro"

La storia dell’incontro tra Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre è il tema dello spettacolo "Il diario di Adamo ed Eva" che debutta al Teatro Nuovo di Pisa oggi alle 21 con la regia di Luca Biagiotti e con Annalisa Cima e Andrea Console. Una produzione Teatro Nuovo – Binario Vivo, tratto dall’esilarante e romantico capolavoro di Mark Twain del 1905 che racconta questa storia con leggerezza, come in un gioco. Al di là delle personali credenze religiose, rimane la storia dell’incontro tra il primo uomo e la prima donna che sono esistiti. Come una leggenda. Come un mito.

Questi due esseri, così diversi tra loro, ma in tante cose forse anche molto simili, si incontrano e cercano di conoscersi e capirsi reciprocamente curiosi di notare quanto l’altro o l’altra differisca da sé. Provano a trovare dei punti di incontro, delle soluzioni che vadano bene ad entrambi. A volte l’unica sembra quella di distaccarsi, allontanandosi il più possibile per evitare le fatiche del sopportare l’altro. Poi però finiscono con il ritrovarsi.

Luca Biagiotti mette in scena uno spettacolo con un umorismo leggero e rispettoso della scrittura di Twain. "Abbiamo provato a mettere in relazione i punti di vista di Adamo ed Eva sull’Eden, sull’altro, sulla mela, sui figli – spiega il regista –, punti di vista che, come spesso accade a tutti noi, alla fine sono divergenti. Come raggiungere allora un punto d’incontro?", conclude Biagiotti lasciando allo spettatore la sorpresa di scoprire il finale.

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Nuovo – Binario Vivo APS sostenuta da Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze.

In occasione di San Valentino, a tutte le coppie di qualsiasi età e genere che si presentano in teatro sarà applicata la promozione "San Valentino a Teatro" che prevede un biglietto intero e uno in omaggio. Il Botteghino del Teatro Nuovo è aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19, oppure un’ora prima dello spettacolo.

Questi i costi dei biglietti: biglietto intero 15 euro, convenzionati, soci Unicoop 13 euro, studenti e dipendenti Università di Pisa 10 euro, allievi e scuole di teatro 10 euro, operatori 5 euro (esclusi diritti di prevendita). Per le persone con disabilità l’accompagnatore entra gratuitamente.