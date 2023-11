Tennis: Tathiana Garbin, il tumore raro e la doppia operazione a Pisa

Pisa, 13 ottobre 2023 – Il mondo del tennis è in ansia dopo l’annuncio choc di Tahtiana Garbin, la capitana della nazionale italiana che poche ore fa ha annunciato di avere un tumore raro. La campionessa ha voluto ringraziare i medici dell’ospedale Cisanello di Pisa dove è in cura. Nel mese di ottobre si è sottoposta ad un primo intervento, ma è stata lei stessa a confessare che presto dovrà operarsi di nuovo.

"Desidero condividere con tutti voi una parte importante del mio percorso di vita. È con serenità e fiducia che annuncio che a ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine agli straordinari medici dell'Ospedale Cisanello di Pisa, nello specifico il Prof. Di Candio ed il Prof. Morelli hanno seguito il mio caso, eseguendo con grande maestria l'operazione a cui mi sono dovuta sottoporre. Grazie alla loro competenza e dedizione, ho potuto beneficiare di un rapido recupero che mi ha permesso di partecipare alle Billie Jean King Cup Finals e di guardare con fiducia al futuro".

Prosegue Garbin. "Un sentito ringraziamento va anche alla mia Federazione, che con straordinaria solidarietà e sensibilità mi ha sostenuto e mi ha accordato pieno supporto. Quello di Siviglia era un appuntamento importantissimo per me, a cui non volevo assolutamente mancare nonostante fosse a pochissima distanza dall'operazione: la Federazione mi ha dimostrato piena fiducia”.

La tennista non è però ancora fuori dall’incubo. “Non posso non ringraziare le mie ragazze di BJ King Cup, che mi hanno dimostrato un affetto e un supporto incredibili. La loro presenza e il loro sostegno sono stati un faro di positività in questi giorni difficili. Tuttavia, desidero informarvi che dovrò sottopormi a un secondo intervento, come previsto dal piano di trattamento pianificato dai medici. Grazie alla rapida convalescenza che ho sperimentato, sono ottimista riguardo alla mia capacità di tornare in campo".